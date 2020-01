Stress kan leda till grått hår – hos möss

"Det är ju intressant ur det här perspektivet att man har haft hypotesen om att stress kan göra håret grått. Artikeln har inte bara studerat det här fenomenet hos djur, utan den har benat ut hela orsakskedjan", säger Elvar Theodorsson, professor i neurokemi vid Linköpings universitet, som har läst studien

I en rad avancerade experiment utsatte forskarna svarthåriga möss för akut stress, genom att injicera ett ämne som orsakade en svidande smärta hos mössen. Efter två till tre veckor blev delar av mössens päls ljusgrå.

Enligt forskarna beror det här på att stressituationen aktiverar det sympatiska nervsystemet som skickar ut noradrenalin, ett slags stresshormon. Det i sin tur skickar signaler till de stamceller som bildar hårets färg, vilket leder till att de färgbildande cellerna i hårsäckarna förstörs.

Om det kan gå till på samma sätt hos människor svarar inte studien på men forskarna menar att det här öppnar upp för framtida forskning om hur vi påverkas av stress och hur man kanske skulle kunna blockera de negativa effekterna.

Referens: Zhang, B et al. "Hyperactivation of sympathetic nerves drives depletion of melanocyte stem cells". Nature 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-1935-3.