Lång väntan på skuldrådgivning i Norrköping

I Norrköping är genomsnittliga väntetiden just nu sex veckor. Konsumentverkets rekommendation är max fyra veckors väntetid till första mötet med en rådgivare.

Kartläggningen visar även hur mycket tid kommunerna lägger på budget- och skuldrådgivning per skuldsatt invånare. Ödeshög ger minst tid per skuldsatt med knappt en halvtimme medan Söderköping ger mest tid per skuldsatt med drygt två och en halv timme.