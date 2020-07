Avslöjar: Hockeyallsvenskans premiär skjuts upp till oktober

Sent på tisdagskvällen skickade ligaorganisationen Hockeyallsvenskan ett mejl till klubbarna: nya utgångspunkten för seriestart är att pucken släpps först i oktober.

Hockeyallsvenskan förväntas kommunicera detta på sin hemsida under onsdagen, berättar Radiosportens uppgiftslämnare. Anledningen är att svensk hockeys andraliga är beroende av publik och biljettintäkter, och hoppas på att större folksamlingar kommer att tillåtas under hösten.

"Olyckligt att man inte lyckas sätta ett nytt datum att förhålla sig till. SHL och Hockeyettan gjorde ju det för en månad den", konstaterar källan. Beslut om exakt datum för premiären tas på ett ägarmöte i augusti.