Här är alla vinnare vid Dalecarlia Music Awards

Juryns Hederspris: Björn Skifs

I över 50 år har han underhållit inte bara Dalarna utan hela Sverige och världen. Rocknallen det handlar om har gått från 60-talets popscen hela vägen till Billboardlistan inte bara en, utan två gånger. Utöver det har vi sett honom vinna Melodifestivalen två gånger och idag är han en av Sveriges mest folkkära artister.





Årets Arrangör: Hedemora Out & Loud

När livescenerna på landsbygden blir färre och speltillfällen för lokala band försvinner går det åt motsatt håll i Hedemora. Med ett genialiskt koncept att dagtid på lördagar blanda Dalarnas bästa lokala akter med handplockade bitar från den svenska artisteliten har visat sig vara en succé.





Årets Klassiska: Dalasinfonietten

Dalasinfoniettan levererade under året ett program med såväl bredd som spets för både unga som gamla. Orkestern spelade bl a med världssolister som violinisten Janine Jansen och Polarprisvinnaren Evelyn Glennie, man spelade in en skiva tillsammans med Rickard Söderberg och arrangerade en fyrverkerikonsert med solister som Ola Salo och Måns Zelmerlöv.





Årets Liveupplevelse: Brothers of Metal





Årets musikvideo: V - Souls of the Nearly Departed (Olle Ferner)

Stopmotion-teknik är inte ovanligt i musikvideos. Men när Olle Ferners lergubbar ackompanjeras av V:s magiska doom-metal uppstår något speciellt. Souls Of The Nearly Departed är kort och gott en uppvisning i ett hantverk som få behärskar.





Årets låt: Skott - Mermaid





Hon hade redan erövrat Europas öron med singeln “Glitter & Gloss” och förväntningarna på nästa singel var skyhöga. När Skott slutligen släppte “Mermaid” mitt i sommaren infriades alla förväntningar med råge. Med 5 miljoner lyssningar på Spotify, hög rotation på P3 och en artistkarriär som går som tåget är årets låt “Mermaid” av Skott.





Årets band: Good Harvest

Om 2016 var året då saker hände för Good Harvest var 2017 året då allt realiserades. Utöver det framgångsrika albumet “In a world and place like this” och TV-medverkan i allt från Moraeus Med Mera till Go’ Kväll drog de först ut på sommarturné tillsammans med Per Gessle för att sedan själva kröna Sverige och Europa på sin egen höstrurné. Det må vara svårt att bli profet i sin egen hemstad, men ett utsålt kulturhus i Falun bevisar ytterligare att årets band är Good Harvest.





Årets artist: Skott

Från ingenstans dök hon bara upp. Efter sin första singel hade hon både Katy Perry och Lorde som hängivna fans. Utöver 2017-års singelsläpp, som alla har miljoner lyssningar, var Skott under året också nominerad till bland annat P3 Guld och Denniz Pop Awards. Årets artist kommer från Vikarbyn och heter Skott.





Årets folkmusik: Malin Foxdal Trio - På Andra Sidan Swede Hollow

Med egenskrivet material, såväl text som musik, sätter Malin Foxdal trio tummen på en ytterst aktuell fråga: hur vi ser på och hur vi behandlar ”de andra” med utgångspunkt i Ola Larsmos bok Swede Hollow. En bok som berättar om hur amerikanerna såg på och behandlade de nyinflyttade svenskarna i Swede Hollow i början av 1900-talet. Efter utsålda hus på Dalateatern väntar nu en ytterst spännande turné för Malin Foxdal Trio.





Årets album/samlade produktion: Achee Flips - Konst

Det tog några år innan det kom ett helt album från Achee Flips. Men när det väl kom visade det sig att sammansättningen av de tre tidigare singlarna tillsammans med nyskrivet material bildade en sju låtar lång uppvisning i hur bra svensk hiphop mår. Borlänges egen stjärnrappare Achee Flips tog med albumet “Konst” ytterligare ett steg upp på karriärstrappan till de riktigt stora hiphop-artisterna.





Årets producent: Erik Berglund

Erik Berglunds kalender är ständigt fulltecknad. Artisterna står på kö för att få spela in hos ljudmiraklet från Brötjärna. Band som har lyckats klämma sig in i studion och nått framgångar under året är bland andra Good Harvest, Francis och Skraeckoedlan. Och äntligen fick Erik Berglund sin välförtjänta Grammisnominering för mixning av albumet “Känslor säljer/Miljonär” av Solen.





Årets interaktiva: Vassili Neplokh

Med ett sinne för detaljer har Vassili Neplokh stått för ljud och musik till spelet Ruckus Rumble till PlayStation 4. Med lika mycket nytänk som nostalgiska ljudvinkningar är det du hör när du spelar Ruckus Rumble helt enkelt en uppvisning i bra hantverk.





Årets gästpris (Lilla Dan Andersson-priset): Ellinor Brolin

För sitt förträffliga och autentiska ambassadörskap för den svenska visan samt för moderniseringen av ett kulturarv bland annat av Dan Anderssons dikter, har vinnaren trots sin relativt unga ålder gått från en lovande talang med många priser till en stjärna.





Årets Nykomling: Skott