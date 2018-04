Malungsprotest mot stängda polisreceptioner i Västerdalarna

I Malung och Vansbro hörs upprörda röster efter att polisen stänger ner receptionerna i Sälen och Vansbro under resten av våren och sommaren.



– Jag är förbannad, jag tycker att polisens agerande i Västerdalarna är under all kritik, säger Hans Unander, kommunalråd (S) i Malung.



– Det var nödvändigt med tanke på arbetsbelastningen på passreceptionerna, säger Lars Lindahl, polisområdeschef i Dalarna.



Receptionerna väntas öppna igen i början av september.