Tre anmälningar sen NMR demonstrerade utan tillstånd i Rättvik

Totalt finns tre anmälningar upprättade säger Erik Hiding som är vakthavande befäl på polisen.

– Dels så är det två anmälningar upprättade om brott mot ordningslagen i och med att de allmänna sammankomsterna som NMR genomförde inte var tillståndsgiven eller hade sökts tillstånd för. Sen finns det ytterligare en anmälan upprättad från en privatperson mot någon deltagare i NMR.

Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, har demonstrerat utan tillstånd vid flera tillfällen på Rättviks marknad.

Inga personer greps under lördagens aktiviteter och inga bråk rapporteras. Däremot finns alltså tre polisanmälningar och enligt Dagens Nyheter var antirasistiska We are Dalarna måltavla för demonstrationen.

Men det är ingenting som polisens vakthavande befäl Erik Hiding känner till.

– Nej, jag vet inte exakt vilken tillhörighet målsägaren i det ärendet har.

Vad händer med den här händelsen nu?

– Det kommer att utredas så vi får se om vi kan hitta någon person som varit arrangör av detta och då kommer den personen att ställas till svars.

Vilken typ av bevakning hade polisen?

– Vi hade en resurs på plats som kunde hantera de här allmänna sammankomsterna på ett bra sätt, säger polisens vakthavande befäl Erik Hiding.