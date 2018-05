Kvarnsveden spelade oavgjort

Den första halvleken blev Kvarnsvedens bästa. Redan efter två minuter hade Temwa Chawinga, framspelad av Michaela Hermansson, ordnat 1-0.

En bit in i den första halvleken kom kvitteringen till 1-1. Ett distansskott hittade in i Kvarnsvedens bur via ribban och målvakten Jenny Wahlén.

När Umeå sedan tog över matchen i den andra halvleken kändes Temwa Chawingas 2-1 lite som en blixt från klar himmel. Ledningen stod sig heller inte matchen ut, och resultatet 2-2 får anses som rättvist.

Efter fem matcher har Kvarnsveden samlat ihop tio poäng och finns med på tabellens övre halva.