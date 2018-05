Äntligen tre poäng för Brage

Matchen gick i mångt och mycket Brages väg, dalalaget hade marginalerna på sin sida.

Ledningsmålet kom via ribban och in, skottet från Oscar Lundin. Direkt i upptakten på den andra halvleken 2-0 via en motståndare.

Sett till spelet under de första 60 minuterna så var dock Brage värda en ledning. När sedan några av Örgrytes spelare ilsknade till och blev utvisade så var segern i hamn.

Efter flera oavgjorda matcher kunde Brage alltså bärga en trepoängare. Segern innebär att Brage, med 15 poäng, biter sig fast på den övre tabellhalvan.