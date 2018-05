Fler direkttåg Stockholm – Mora i sommar

Att SJ sätter in fler direkta Intercitytåg mellan Stockholm och Mora i sommar beror på att resandet ser annorlunda ut under semestertid än under vår och höst. Detta är en av flera sommarsatsningar i år. SJ sätter också in direkttåg Stockholm – Strömstad, nattåg Stockholm – Jämtland, samt tåg mellan Kiruna och Narvik.

Under perioden 25 juni – 19 augusti pågår banarbete i Stockholm. De flesta tåg norrut och västerut via Mälarbanan fortsätter att avgå från Stockholms central, men andra tåg kan gå från Stockholms södra eller Flemingsbergs station.