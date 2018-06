Naturvårdsverket: Tjuvjakt bakom minskande vargstam

Under förra veckan kom resultaten från vinterns inventering som visar att det finns omkring 300 vargar i Sverige just nu, vilket är gränsen för gynnsam bevarande status, enligt Naturvårdsverket som därmed ställer in licensjakten i vinter.

– Vi hittar ingenting naturligt som skulle kunna förklara minskningen de sista tre åren. Det enda som finns kvar som förklaringsgrad är att man illegalt tar bort ganska mycket varg, säger Maria Hörnell-Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Vargforskare Olof Liberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet kom i en forskningsrapport från 2011 fram till att uppemot 15 procent av vargstammen dödades illegalt varje år.

– Vi har nu indikationer på att tjuvjakten har ökat ytterligare. Vi håller på med analyser av detta och kommer publicera detta senare under året, säger han.

Jägareförbundet säger att de "inte kan utesluta" att den stora nedgången handlar om illegal jakt och menar att det bottnar i ett missnöje hos dem som bor där varg finns.