Kritik mot regeringen för hantering av extrema organisationer

Det var i höstas i samband med NMR:s demonstrationer i Göteborg som justitieminister Morgan Johansson bjöd in oppositionen och presenterade flera olika förslag.



Men nu inför NMR:s framträdande under politikerveckan i Almedalen i Visby har regeringen inte lyckats få fram några förbättringar för polisen, säger justitieminister Morgan Johansson.



– Ja vi har inte hunnit ändra lagen sedan höstas, det har vi inte gjort, men däremot så gör vi en översyn av just hets mot folkgrupp.

P4 Dalarna har tidigare rapporterat om att både organisationen We are Dalarna och Faluns centerpartistiska kommunalråd riktat kritik mot polisens hantering av högerextrema.