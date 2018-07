Under söndagen har ett inbrott i en bostad i centrala Avesta skett, då en eller flera gärningsmän ska ha tagit sig in via en balkongdörr.

En brottsplatsundersökning har ännu inte utförts och det är oklart vad som har tillgripits.

Under natten till söndagen ska även ett inbrott i Malung ha skett, då någon slagit sönder ett fönster. Polisen har ännu inte funnit någon gärningsman.