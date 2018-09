Man anhållen misstänkt för misshandel och hets mot folkgrupp i Ludvika

Den misstänkte mannen kunde pekas ut efter förhör med den misshandlade samt flera vittnen som sett händelsen. Mannen kom självmant in till förhör hos polisen under lördagen och åklagare beslutade under eftermiddagen att han skulle anhållas misstänkt för misshandel och hets mot folkgrupp.

Enligt polisen befann sig den misstänkte, både före och efter händelsen, i anslutning till nazistiska Nordiska motståndsrörelsens tillståndsgivna tält på gågatan i Ludvika.

Den utsatta mannen blev lindrigt skadad och skall inte ha behövt uppsöka vård, enligt polisen.