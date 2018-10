Över 200 militärfordon på dalavägar i dag

Över 200 militära fordon kör i dag från Trängslet till Brekkebygden i Norge.

De startade vid niotiden och kör först riksväg 70 och sedan länsväg 311 via Fjätervålen, Sörvattnet och Tännäs. Därefter kör de riksväg 84 via Funäsdalen och så in i Norge.

De beräknas vara i Brekken i Norge vid tretiden i eftermiddag, söndag.

Även från Falun till Sveg kör militärfordon i dag, söndag.