Nilsson en av många dalaåkare med i VM-truppen

Här är Sveriges fullständiga trupp till skid-VM i Seefeld:

Damtruppen:

Charlotte Kalla, Piteå elit SK,

Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF,

Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK,

Jonna Sundling, IFK Umeå,

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK,

Hanna Falk, Ulricehamns IF,

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF,

Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF,

Stina Nilsson, IFK Mora SK, (skadad, men ändå uttagen)

Herrtruppen:

Jens Burman, Åsarna IK,

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK,

Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF,

Björn Sandström, Piteå elit SK,

Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK,

Viktor Thorn, Ulricehamns IF.