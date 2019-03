Asylsökande utan boende – Morabor rycker in

{"mapId":"Hydda.Full","coordinates":[60.83848730535424,13.576904162764551],"zoomLevel":7,"markers":[{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.147777140146424,16.182603836059574],"title":"Avesta kommun","text":"Svar: Ja. Kommunens kommentar: Ja, de ungdomar som faller under nya gymnasielagen har alla egna boenden. Socialtjänsten finansierade delvis en förening som var med vid tillhandahållandet av bostäder och kontakten med skolan."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.48638912472746,15.423328398610469],"title":"Borlänge kommun","text":"Svar: Nej. Kommunens kommentar: Frågan om boendet som omfattas av nya gymnasielagen utreds nu i kommunen. Det finns akutboende och även ideella som till exempel Pingstkyrkan som kan erbjuda platser."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.60776667991706,15.63177680654917],"title":"Falu kommun","text":"Svar: Ja, de med tillfälligt uppehållstillstånd eller med anknytning till Falun. Kommunens kommentar: Ungdomarna har erbjudits att bo kvar i boendet som tidigare var EKB-boende under tiden som asylprocessen enligt nya gymnasielagen pågick. Alla ungdomar som sen har fått uppehållstillstånd har erbjudits att bo kvar på boendet med förbehållet att de får betala för boende och mat själva via ett hyreskontrakt."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.56207144070157,15.130268099019307],"title":"Gagnefs kommun","text":"Svar: Ja, de med tillfälligt uppehållstillstånd. Kommunens kommentar: De som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd får hjälp med boende. De som väntar på besked får inte hjälp."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.28005559310735,15.98716735839844],"title":"Hedemora kommun","text":"Svar: Nej. Kommunens kommentar: Är det ensamkommande som har uppehållstillstånd och som blivit anvisade till kommunen innan 18-årsdagen så gäller samma regelverk som för alla andra kommunmedborgare."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.73375862558362,14.996526713948699],"title":"Leksands kommun","text":"Svar: Nej. Kommunens kommentar: I Leksand gör vi inga undantag just vad gäller boendet och försörjningen. Individerna är välkomna att söka försörjningsstöd och det blir individuell prövning men boende måste de ordna själva då kommunen redan har svårt att tillgodose boendet för de personer som kommunen har juridiskt ansvar för att tillgodose boende."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.15121192874986,15.182641986175442],"title":"Ludvika kommun","text":"Svar: Nej. Kommunens kommentar: De ungdomar som ingått i vår HVB-verksamhet och fått uppehållstillstånd fram till 2018-12-31 erbjöds stödboende fram till det år de fyller 20 år. De ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen erbjuds inte någon form av boende."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.68812418608703,13.714199066162111],"title":"Malung-Sälens kommun","text":"Svar: Nej. Kommunens kommentar: Dessa ungdomar är då vuxna och ska ordna boende själva, men vi är alltid tvungna vid behov att gå in och utreda behovet för vilken person som helst. De får inte förtur hos det kommunala bostadsbolaget."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[61.008836606855404,14.543323516845705],"title":"Mora kommun","text":"Svar: Nej. Kommunens kommentar: Vad gäller ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen kan de söka bistånd och där kan de även ansöka om boendekostnad. Om en person har behov av insatser i form av stödboende eller annat övrigt stöd är detta en individuell prövning."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[61.12086679372501,14.623025892069567],"title":"Orsa kommun","text":"Svar: Ja. Kommunens kommentar: Vi beviljar hjälp till ensamkommande som omfattas av nya gymnasielagen. Det är boende i lägenheter som personer får dela på."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.884785157935625,15.123075488372708],"title":"Rättviks kommun","text":"Svar: Ja, i vissa fall. Kommunens kommentar: Utifrån individuell behovsprövning kan stöd för anskaffande av bostad erbjudas men sker inte regelbundet. Vi har inga särskilda riktlinjer för just denna målgrupp. Ekonomiskt bistånd för hyra kan beviljas efter individuell prövning. Dessa svar förutsätter att den ensamkommande har uppehållstillstånd."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.142402086890314,15.414505004882814],"title":"Smedjebackens kommun","text":"Har ej svarat."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.34775295080767,15.749004365061413],"title":"Säters kommun","text":"Svar: Nej. Kommunens kommentar: Kommunen har inga bostäder att förmedla utan detta får varje enskild person ordna på egen hand."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.51118273103247,14.225509639363738],"title":"Vansbro kommun","text":"Svar: Ja. Kommunens kommentar: Kommunen erbjuder boende till de som omfattas av nya gymnasielagen. Det erbjuds lägenhetsboende om de ställt sig i kö för detta."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[61.23056802164789,14.037042614654641],"title":"Älvdalens kommun","text":"Svar: Nej. Kommunens kommentar: De får ordna boende själva."}]}