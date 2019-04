Efter nytt drama är KAIS Mora bara en match från SM-finalen

Moratjejerna var steget efter i målprotokollet nästan hela matchen. Pixbo hade det mesta och ledningen med 1-0, 2-1 och 3-2.

Med tre minuter kvar av den tredje perioden prickade My Kippilä in 3-3 och sex minuter in i förlängningen avgjorde Malin Alkelöw, 4-3.

En annan av hjältinnorna i matchen var Louise Wickström, den sena värvningen - med massor av rutin från bland annat Täby - som ordnade både 1-1 och 2-2.

På skärtorsdagen har KAIS Mora chansen att säkra finalplatsen på hemmaplan.