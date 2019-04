Villabrand i Äppelbo inte under kontroll

Just nu är det kraftig rökutveckling i huset, men ingen person tros vara skadad i branden. Rökdykare har sökt igenom huset för att säkerställa att det verkligen är tomt.

– Det svajar just nu med brandförloppet, just nu är det främst kraftig rökutveckling i huset. Men vi har absolut inte branden under kontroll, säger Peter Bäcke, räddningschef i beredskap på Brandkåren Norra Dalarna.

– Enligt rapporterna till oss var det ingen person hemma när branden startade, och vi har inga rapporter om personskador. Men vi rökdykare har varit inne i huset för att säkerställa det.



Det är oklart hur branden startade.