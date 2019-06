Fäbod i Älvdalen övertänd

Det har kommit in många larm till SOS under åskovädret i länet under fredagen.

Räddningstjänsten arbetar under fredagskvällen med att släcka en brand på en gård i Tvåråberg i Älvdalen.

Det har även kommit larm om nedfallna träd och runt 17 000 av Ellevios kunder drabbades av ett strömavbrott.