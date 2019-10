Inställda operationer – leverantören: Det blir flaskhalsar

Till följd av förseningarna i leveranser av förbrukningsvaror som behövs i sjukvården, ställer Region Dalarna och Västmanland från och med måndag in alla operationer som medicinskt kan skjutas upp. Det handlar om runt 35 respektive 40 operationer.

Även Uppsala tvingas att fortsätta ställa in planerade operationer. I Uppsala har 97 operationer ställts in under fyra dagar, vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla operationer.