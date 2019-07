Just nu: Polisen rensar parlamentet

Tidigare under dagen bröt sig demonstranterna in i parlamentsbyggnaden och tog sig in i Plenisalen.

Vid midnatt lokal tid var det sagt att demonstranterna skulle börja lämna parlamentshuset, vilket händer nu. Tidigare under dagen varnade polisen om att de skulle använda "lagom mängd våld" om demonstranterna inte lämnade byggnaden.

– Det vi ser är att polisen håller på att närma sig parlamentsbyggnaden i Hongkong, det verkar inte på tv-bilderna som att polisen gått in i byggnaden ännu men det händer nog inom kort, säger David Carlqvist, tidigare Peking-korrespondent.

Polisen har börjat använda tårgas och använder batonger för att slå ner demonstranter på marken, enligt tv-bilder från sammandrabbningarna.

Idag är årsdagen av Hongkongs överlämnande från det brittiska imperiet till Kina som inträffade 1997, vilket brukar leda till demonstationer. Men den senaste månadens demonstrationer mot ett förslag som skulle möjliggöra utlämning av brottslingar till Fastlandskina ger dagen extra symbolisk vikt.

– Det brukar vara demonstrationer den här dagen men i år är de mycket större än vad de brukar vara på grund av det här lagförslaget, säger Carlqvist och fortsätter;

– Att demonstranterna tog sig in i parlamentsbyggnaden och parlamentssalen är anmärkningsvärt. Det är ganska oväntat att polisen retirerade så mycket att demonstranterna kom hela vägen in.