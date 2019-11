Tjejer håller på att ta över författaryrket

– Generellt sett så är det ju ofta tjejerna som läser mest. Jag tänker ofta på min tid när jag gick i skolan, då var jag ofta the odd one out, jag var killen som gillade att läsa böcker, jag gillade litteratur och liknande, alla andra var mer intresserade av fotboll, ishockey, åka skoter och liknande, säger Isac Björnström i Kiruna, som läser en kurs i kreativt skrivande vid Luleå tekniska universitet.

Och Daniel Sandström, litterär chef på Albert Bonniers förlag, är inne på samma spår.

– Jag tror det speglar samhället i stort, att män har svårare att hitta till läsningen och att läsningen också är nyckeln till att skriva.