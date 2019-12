Ombyggda gas- och startvapen ökar: ”Det är hur lätt som helst”

Vapnen, som kan laddas med knallskott eller tårgas, är lagliga i andra europeiska länder men kräver tillstånd i Sverige. De smugglas in och byggs om så de kan ta skarp ammunition.

Antalet beslagtagna sådana vapen har ökat de senaste åren. Under årets första sex månader har fick Nationellt Forensiskt Centrum in 75 stycken ombyggda gas och start-vapen, det är ungefär var fjärde vapen som polisen beslagtagit under samma period. Under hela 2015 var det kring var tionde, säger NFC till P3 Nyheter.

Mikael Högfors på NFC:s vapengrupp säger att ökningen beror på tillgången.

– Det är billigt att köpa vapen utomlands. De är legala. Man kan köpa dem på internet eller så kan man åka över gränsen och handla, säger Mikael Högfors.

Ex-kriminella Yasser säger att det är lätt att göra om dem.

– Det är hur lätt som helst. Det är bara att anlita någon som är duktig på att svetsa. Jag tror dom fixar det redan på en timme.

Yasser heter egentligen något annat.