Rättsprocess om grovt förtal inleds mot Ann-Sofie Hermansson

I mars 2018 skulle två tjejer delta i ett panelsamtal efter visningen av filmen Burka Songs 2 punkt noll. Men efter kritik om att panelen var för ensidig ställde Göteborg stad in arrangemanget, som skulle ägt rum i stadens lokaler.



Under samma period skrev politikern Ann-Sofie Hermansson ett flertal blogginlägg där hon kallade tjejerna för bland annat "extrema röster som försvarat terrorister och avfärdat anti-terror insatser mot bland annat IS krigare".

Tjejerna yrkar på ett skadestånd på 9000 kronor var som ersättning för kränkning på grund av deras trosbekännelse.

– Det kostar oss personligen på många sätt, men också ekonomiskt, genom att på det här sättet bli uteslutna från den offentliga debatten och diskussionen, säger Fatima Doubakil, en av tjejerna.

Ann-Sofie Hermansson håller inte med, och säger att hon använt sin grundlagsrätta yttrandefrihet.