Italienska plan eller EU-plan?

När det uppstår en kris i Sverige som är av den magnitud att vi inte själva kan mäkta med den så skickar MSB en förfrågan om hjälp till ERCC, Emergency Response Coordination Centre, som är EU:s civilskyddsmekanism. Då skickas ett meddelande om hur situationen i Sverige ser ut och vad vi skulle behöva för stöd ut till medlemsländerna, som därefter kan besvara förfrågan.



– Medlemsländerna som då är i en situation att de kan svara upp och erbjuda den här hjälpen gör det och sedan kan MSB välja att tacka ja eller nej. Det kan ju hända att vi blir erbjudna mer hjälp än vad som behövs, även om så inte varit fallet den här gången, säger Patrik Jansson som är verksamhetsansvarig för humanitära insatser på MSB.



Exakt hur man ska benämna flygplanen går säkert att diskutera i oändlighet, men avgörande ifall man bör benämna dem som "EU-plan" eller "italienska plan" torde framför allt vara: 1) Vem betalar för planen? och 2) Kan Italien välja att inte dela med sig av dem om Sverige ber om hjälp?



– Flygplanen ägs av italienska staten. Däremot har ju förmedlingen av den här resursen skett via ERCC. Grundtanken i det här systemet är att den som begär hjälp, i det här fallet Sverige, också ska vara beredd att betala de kostnader som uppstår i samband med insatsen. Sedan är det upp till Italien om man fakturerar för de kostnader man haft eller om man bjuder på vissa grejer, säger Patrik Jansson.



Den löpande kostnaden under själva räddningsinsatsen faller alltså på Sverige. Sedan kan ERCC betala delar av transporten från Italien hit, men de vardagliga kostnaderna för planen står Italien för helt själva, enligt Patrik Jansson.



Det finns inga gemensamma EU-pengar inblandade vad gäller finansieringen av planen?



– Nej, det gör det inte. Man håller på och omförhandlar EU:s civilskyddslagstiftning just nu faktiskt och där finns det förslag från Brysselhåll att man i framtiden borde skapa gemensamma resurser på EU-nivå. Men där är vi inte än. Än så länge är det så att alla resurser som är tillgängliga inom EU tillhör en medlemsstat.



Kan Italien neka att hjälpa till när det kommer en förfrågan via ERCC?



– Ja, det kan de. Det är alltid upp till landet som äger resursen att bestämma om man kan släppa den eller inte. Det skulle ju kunna vara så att Italien själva står inför massiva skogsbränder och då är det mycket troligt att de inte skulle kunna släppa den här resursen.



Många har nu tagit tillfället i akt att använda flygplanen i en debatt kring Sveriges beredskap vid stora kriser. Enligt Patrik Jansson finns det visst fog att använda planen som ett argument för att Sveriges beredskap är god, även utan egna plan.



– Ja, det är ju ingen hundraprocentig garanti. För de kan ju vara upptagna på andra ställen och vi kan aldrig kräva att få dem. Men det är klart att det är en del av det skyddsnät vi har, som vi nu ju också ser i praktiken.



Vad tycker du? Är det rättvist att kalla dem för italienska plan? Eller är det EU-plan?



– Det är helt korrekt att kalla dem för italienska plan, säger säger Patrik Jansson på MSB.