Anonym Trump-medarbetare: Jag är en del av motståndet

Medarbetaren skriver att flera befattningshavare i administrationen försöker skydda samhällets institutioner mot presidenten Donald Trumps "antidemokratiska impulser".

I artikeln beskriver författaren sig själv som en ”del av motståndet” i administrationen, och förklarar hur flera andra högt uppsatta personer i president Trumps närhet i tysthet ”arbetar flitigt för att omintetgöra delar av Trumps agenda och värsta infall”.

Roten till problemet är presidentens brist på moral, menar författaren och beskriver Trumps beslut som "felinformerade, impulsiva och ibland hänsynslösa".

”Det kanske är en klen tröst”, fortsätter artikeln, men ”människor i USA ska veta att det finns vuxna personer i rummet.”

Liknande beskrivningar - att personer i presidentens närhet försöker skydda landets institutioner mot presidenten själv - beskrivs också i delar av en ny bok av journalisten Bob Woodward.

I både fallen har Vita huset dementerat uppgifterna.

Trump kommenterade New York Times-artikeln under en till synes spontan presskonferens där han dels räknade upp vad han anser vara sina politiska framgångar, och dels riktade kritik mot både källan och mot New York Times.

– Ingen kommer att ha en chans mot mig i presidentvalet 2020 tack vare allt vi åstadkommit, sa Trump.

Trump uppmanade också New York Times att avslöja vem skribenten är, och hänvisade till den nationella säkerheten.

New York Times skriver att debattredaktörerna känner till skribentens identitet och att man valde att anonymisera för att skydda källan.