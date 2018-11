Porosjenko vill ha undantagslagar i Ukraina

Enligt USA:s FN-ambassadör Nikki Haley kommer FN:s säkerhetsråd att samlas senare i dag för att diskutera de ökade spänningarna mellan Ukraina och Ryssland.

Undantagstillståndet införs som ett sätt att stärka Ukrainas möjligheter att försvara sig efter aggression från Ryssland. Undantagstillståndet innebär inte att Ukraina slutar arbeta diplomatiskt väg eller att Ukraina lämnar Minsk-avtalet, det sa president Petro Porochenko i natt.



Om det ska bli undantagstillstånd kommer att beslutas i det ukrainska parlamentet i eftermiddag. Ett undantagstillstånd skulle ge den ukrainska staten och militären mycket stora befogenheter, som att kunna kalla in mer folk till militären, kontrollera folks rörelsefrihet och stoppa demonstrationer.



Det händer efter det att Ryssland i går stängt det trånga Kertjsundet för fartygstrafik. Man lade helt enkelt dit ett litet tankerfartyg på tvären i sundet och på det sättet isolerades viktiga hamnar och en stor del av Ukrainas kust mot Svarta havet.



Tre ukrainska fartyg var på väg in i sundet på väg mot hamnstaden Mariupol. Fartygen besköts, bordades och togs sedan i beslag av Ryssland, minst tre sjömän ska ha skadats. Ukrainas president säger att det är sex.



I Ryssland säger säkerhetstjänsten FSB, som har kontroll över gränsbevakningen, att man stoppade fartygen eftersom de tagit sig in på ryskt vatten och inte lytt order - detta trots att det finns ett avtal mellan länderna att man fritt ska kunna passera genom Kertjsundet.



Det som hände i går visar väldigt tydligt på hur allvarlig situationen mellan Ryssland och Ukraina blivit kring Azovska sjön, under lång tid.

Det är viktigt. För enda sättet att ta sig in och ut till denna Azovska sjö är via det här trånga lilla sundet vid Kertj.



Om Ryssland stänger det, som man gjorde igår – mycket enkelt, med en liten tanker på tvären under den nybyggda bron mellan det annekterade Krim och Ryssland – så stängs sjötransporterna för viktiga hamnstäder i Ukraina och en stor del av landets kuststräcka isoleras.

Nu under måndagsmorgonen kommer uppgifter om att passagen under bron i sundet har öppnat igen.