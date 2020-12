Ekots enkät: Nära en tredjedel har haft distansundervisning

Milou Brinkeback går i årskurs fyra i Norrköping. För några veckor sen stängde hennes skola.

– Jag blev ju lite chockad att vi skulle vara hemma, jag vart lite nervös hur det skulle gå och hur vi skulle göra.



Tidigare i veckan stängde alla landets gymnasieskolor och gick över till distans. Men grundskolorna har inte haft någon liknande nedstängning under pandemin.



Distansundervisning kan med anledning av covid-19 användas där om man tvingas stänga ner hela eller delar av verksamheten på grund av en hög personalfrånvaro, efter samråd med smittskyddsläkare vid smittspridning eller om det krävs utifrån en elev eller lärares enskilda situation och det är huvudmannen själv som tar beslutet.



Ekot har ställt frågor till landets kommuner om de har tillämpat undervisning på distans i den kommunala grundskolan under coronapandemin.



234 av landets samtliga 290 kommuner har svarat och av dem är det fram till förra veckan 72 stycken som uppger att de i år har haft någon form av distansundervisning, antingen stängt skolan helt eller använt den för vissa klasser eller elever.



Milou Brinkeback och hennes lillebror Elton som går i tvåan hade distansundervisning under två veckor.



Milous undervisades via datorn där läraren höll lektioner i realtid. Lillebror som inte har någon egen skoldator, fick ett mejl till föräldrarna varje morgon med schema för dagen. Mamma Lina Källström som själv studerar på distans vid universitetet fanns hemma och hjälpte till när det behövdes:



– Milou klarar sig mest själv det är lite som hon frågar om matten men Elton har jag ju mer fått styra upp och hjälpa till hela tiden. Det fungerar ju bra absolut men jag kan tänka mig att det kan vara svårt i vissa familjer.



Att alla elever inte har samma förutsättningar blir problematiskt under distansundervisningen menar Skolverkets enhetschef Ulrika Lundqvist.



– Det ska ju inte hänga på om eleven har ett starkt stöd av föräldrar hemifrån utan skolan ska kunna säkerställa att eleverna får den utbildning de behöver.



För Milou Brinkeback har de två skolveckorna hemma gått bra men visst har det varit annorlunda.



– Jag blir väldigt trött när skolan slutar det är väl för att vi sitter framför datorn hela dagen typ och så får man inte leka med kompisarna på rasterna och att man träffar dem på datorn.