WHO: Var tredje kvinna rör sig för lite

WHO-forskarna har sammanställt hundratals undersökningar av självrapporterad fysisk aktivitet från de flesta av världens länder. I snitt rör sig var tredje kvinna och var fjärde man för lite för att må bra.

Rekommendationen är två och en halv timme måttlig fysisk aktivitet per vecka som promenad, cykling eller trädgårdsarbete, eller en dryg timme per vecka hård fysisk motion. I de flesta länder är det betydligt fler kvinnor än män som sitter still för mycket.

21-åriga Paola Quintana i Santiago de Chile är ett exempel.

– Det är mitt eget fel att jag är överviktig, har högt blodtryck och förstadium till typ 2-diabetes eftersom jag inte motionerar och äter onyttigt, säger Paola Quintana. Jag har ju till och med ett gym i bottenvåningen där jag bor, fortsätter hon.

Många människor inte har möjlighet att röra sig tillräckligt även när viljan finns, slår WHO-rapporten fast. Allt fler jobb är vid skrivbord. Städer är inte bygda för att gå eller cykla i, utan att åka bil. Särskilt kvinnor kan ha svårt att motionera utomhus på grund av sociala och kulturella normer.

Värst är läget i Kuwait där två av tre vuxna sitter still för mycket och bäst är Uganda och Mozambique där bara en av 20 rör på sig för lite.

Den nya rapporten visar att sedan 2001 har problemet med för lite motion ökat i höginkomstländer. I slutet av september (27/9) träffas världens ledare i FN:s generalförsamling i New York för att diskutera hur epidemin av vällevnadssjukdomar kan mötas.

Det hållbara utvecklingsmålet att öka den fysiska aktiviteten inom sju år kommer inte att nås enligt WHO-rapporten om inte trenden bryts.

Referens: Guthold R. et al, Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants, Lancet, September 4, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30357-7