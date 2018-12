Jenny Alm hjälte i sekunddrama mot Serbien

Sverige–Serbien 22–21 (11–13)

Svenska målskyttar:

Jag är urglad. Det är otroligt starkt gjort.

Så var matchen:

Sverige låg under med 13–9 i slutet av första halvlek. Men efter ett reduceringsmål och en räddning i anfallet efter av svenska målvakten Filippa Idéhn kunde Sverige gå till halvtidsvila med ett tvåmålsunderläge.



Det blev totalt fyra raka mål för svenskorna som i inledningen av andra halvlek först kvitterade till 13–13 innan de blåklädda även tog ledningen med 14–13.



Sedan följdes lagen åt och det blev dramatiskt, precis som mot Danmark i premiären. 20 sekunder från slutet var det oavgjort, 21–21 och svensk time out, och med tre sekunder kvar sköt Jenny Alm in sitt femte mål för kvällen och det blev också segermålet till 22–21.



– Det är så viktigt att vi lyckas vinna i dag när vi inte haft flytet, säger Anna Lagerquist.

Vad händer härnäst i EM?

Sverige möter Polen på tisdag, och vid seger där är svenskorna vidare till den så kallade huvudrundan, och då får man ta med sig två poäng.