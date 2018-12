Leksand-spelare opererad på Akademiska idag

Under dagen har Tobias genomgått en nackoperation på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Enligt läkarteamet har operationen gått som planerat. Tobias nära och kära är rörda och enormt tacksamma över alla hälsningar, det stöd och den värme ni alla visat under det senaste dygnet. Det viktigaste nu är att Tobias kan lägga all sin kraft och energi på att återhämta sig och att hans närmaste anhöriga får lugn och ro för att stötta honom. Ber därför alla oavsett vem att visa hänsyn och respektera detta. Så fort mer information finns om Tobias hälsa så kommer detta att kommuniceras. Ingen ytterligare information kommer att ges just nu.

Med vänlig hälsning, Michael Reander (Tobias agent)