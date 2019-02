Malmö laddar för kvällens megamatch

I källaren på supporterhuset i Malmö har det varit full aktivitet senaste tiden, det sys och målas flaggor och laddas för match tillsammans.

- För min del är det samma hybris som alla andra matcher, att det kommer att gå enkelt, säger Christian Bruun.

- Jag har inte hunnit hetsa upp mig så mycket, men det kommer nog när man går in på stadion, säger Kristin Svensson.



De är båda engagerade i Supporterhuset, som är en ideell förening och en mötesplats i centrala Malmö -för MFF-supportrar i alla åldrar. Christian Bruun är ordförande



- Vår målsättning är att ungdomar ska komma in i rätt typ av supporterskap och skaffa bra förebilder



- Det är en stor kärlek och en mötesplats där man träffar människor, inte bara från Malmö utan hela Skåne, säger Fredy som är hängiven supporter.



Förutom de många miljoner från UEFA som Europaspel ger till klubben, generar det både konkreta pengar och stora värden till både Malmö som stad och Skåne som region menar Per Tryding som är vice VD för Sydsvenska Handelskammaren.

Tryding hänvisar till tysk forskning som tittat på just hur ett fotbollslag påverkar sin stad, region, både utifrån näringslivet och samhället i stort.



– Det ger ett uppmärksamhetsvärde som spiller över på regionen, säger han.



Och en stormatch som Europa League och just Chelsea är extra bra.



– De stora rockstjärnorna kommer inte till alla städer. det är samma sak med fotboll: de riktigt stora evenemangen kommer inte överallt. Får du dem så har det betydelse, för det har andra effekter, dels ekonomiskt och också psykologiskt. Det är inte självklart, och det är inte alla som är med på den nivån, säger Per Tryding.