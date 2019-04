Tidig elitsatsning ett storstadsfenomen – finns inte i Umeå

– I Stockholm har de själva skapat ett klimat med resultathets från 8 års ålder och det är det som har skapat hela den här processen att är man inte bra nog när man är 10 så kan man lika gärna lägga av, säger Peter Hugosson Wallgren, klubbchef för Mariehems sportklubb i Umeå.

– Något sådant tänk finns tack och lov inte i den här staden, än åtminstone. Sedan finns det väl alltid föreningar i staden som vill rycka folk från andra föreningar för att man vill göra sitt eget lag starkare. Men sådant tar vi avstånd från för vi har en överenskommelse här i Umeå om att man inte värvar förrän det år barnen fyller 16 år, om det inte finns särskilda skäl som flytt eller andra faktorer som spelar in socialt.

Men han ser också att det råder andra förutsättningar för föreningarna i Umeå, jämfört med dem i huvudstaden.

– I Stockholm är det mycket enklare att skapa de här förstalagen i och med att de har så pass många spelare. Då kan de tycka att det är lättare att portionera in dem i lag 1, lag 2, lag 3 och så vidare. Vi delar definitivt inte in lagen efter kompetens. Vi delar snarare in efter vilken skola de går på och var de har sina vänner så de tycker att det blir så roligt som möjligt för vi vill att så många som möjligt ska hålla på och spela fotboll.

Finns det någon efterfrågan på nivåindelning från föräldrar och spelare?

– Jag har aldrig hört talas om det. Däremot skulle det inte förvåna mig om det finns enstaka föräldrar, vi har ändå ungefär 600 föräldrar där ute, och det finns säkert någon som tycker det är en exemplarisk idé. Men jag är rätt övertygad om att den stora massan inte tycker att det är ett bra sätt att jobba, säger Peter Hugosson Wallgren.