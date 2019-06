Janogy missar VM matchen mot USA

Beskedet kom under onsdagskvällen.

– Madelen har under veckan känt av en lättare muskelskada i låret och under kvällen har vi beslutat att vila Madelen från spel under morgondagen. Vi räknar med att Madelen kommer fortsätta delta i full kollektiv träning på lördag när laget börjar förbereda sig inför måndagens åttondelsfinal, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi till förbundets hemsida.

Har hon en muskelkänning är det rätt att vila henne mot USA.

Janogy, som byttes in i paus mot Thailand senast, kommer dock att finnas med i matchtruppen men är inte aktuell för speltid.