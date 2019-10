Timmerbilschaufför: Det är ett stressat tempo och ett hårt klimat

Anders Svensson kör timmerbil i Blekinge, Skåne och Småland. En vanlig dag på jobbet brukar det bli runt 42 mil på vägarna.

– Jag har kört lastbil sedan 2004 och tempot har ökat i trafiken något fruktansvärt på dessa åren. Allt har blivit mycket mer stressat. Mer tidspressat i industrin med mindre lager mot förut, så det är "just in time" på det mesta som transporteras på vägarna, och det märks.

Anders berättar att en av utmaningarna med att köra timmerbil är alla de små, och ofta dåliga, skogsbilvägar där de ska in och hämta sin last. Vägar där till och med små personbilar kan få det tufft att ta sig fram. Där måste de in med sina lastbilar.

– Vi kör ju själva in och lastar med en kran monterad på bilen. Så man måste vara mångkunnig för detta yrke. Man måste kunna skruva med hydraulik, kunna göra enklare reparationer, byta hydraulslangar. Det finns sällan hjälp att få i närheten. Det mest obehagliga är när något går sönder och man måste stanna längs med de större vägarna. Det är ett stressat tempo och hårt klimat, och det speglar sig överallt. Står du längs med vägen är det ingen som sänker hastigheten.

Ett annat sätt som det hårdare klimatet märks är på de större vägarna där timmerbilen håller max 80 km/h berättar Anders. Då är det vanligt att andra trafikanter ligger för nära och gör farliga omkörningar, ofta där det är dålig sikt eller i kurvor.

– Det är mycket sådana situationer varje dag, där man tror att det ska bli en frontalkrock. Värst är det på 2+1-vägarna där det blir mycket hetskörningar när det blir tvåfiligt. Du märker ju själv, sänker man ner hastigheten förbi ett vägarbetsområde blir bakomvarande irriterade för att det går för sakta för att man visar hänsyn. Jag har haft bilister som kört om och tutat för att det gått för sakta förbi, så tolkar jag det i alla fall.

Tova Juhlin, Torbjörn Nilsson

Trafikredaktionen