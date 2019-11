Flaggvaktens utmaning – att få ner hastigheten

Jakob Linder arbetar som flaggvakt i Örebro-området. Hur det är att arbeta som flaggvakt beror ofta en del på vädret, berättar han.

– En sommardag kan det vara väldigt trevligt. En höst- eller vinterdag är det är det lite mer jobbigt. Ofta arbetar man i 12 timmar eller mer. Oftast han man en avbytare med som cirkulerar på de olika vaktpositionerna så man kan få lite rast.

Vilken väg och vilken tid på dygnet arbetet sker påverkar också hur arbetet är. Speciellt besvärligt kan det vara i rusningstrafik.

– Ibland under rusningstrafik kan många vara väldigt otrevliga. Jag tror det är för att de är stressade. Det är inte ovanligt att man får ett finger om man jobbar och stoppar bilar. Många skriker också fula ord och är aggressiva om man stoppar dem. Det är inte roligt. Det är en vanlig dag på jobbet för oss också. Det är ett onödigt beteende, vi försöker ju bara göra vårt jobb. Vi stoppar inte trafik för skojs skull.

Trots skyddsfordon, skyltar och avsmalnade körfält så är flaggvakterna ofta ganska oskyddade där de står och ska stoppa trafiken. Jakob berättar att det har varit tillfällen när han varit rädd.

– Till exempel när man står och ska stoppa trafiken och bilister inte vill stanna. Jag brukar stå i kanten och vänta in första bilen. Jag håller flaggan uppe hela tiden. När jag ser att bilen börjar sakta in då brukar det vara lugnt, då kan jag gå ut och ställa mig i vägen och gå fram och prata med bilisten. Men i vissa fall så saktar inte bilisten in, de kommer mot dig i full fart så då får man vara beredd på att hoppa undan om de skiter i dig. Och det har hänt ett antal gånger. Själv har jag inte blivit påkörd men jag har flera kollegor som har blivit det.

– Vårt jobb är ju att se till att de som arbetar på vägen kan känna sig relativt trygga. Så vi försöker ju får ner hastigheten på trafikanterna så mycket som möjligt, men det är många som ignorerar det. Så det är vår största utmaning, att försöka få ner hastigheten på trafikanterna.

Denna artikel är en del i serien Vägen som arbetsplats, om människor med yrken som på olika sätt har vägarna som sin arbetsmiljö.