27 000 svenskar har sökt uppehållstillstånd i Storbritannien

På fredag är det dags för Storbritanniens formella utträde ur EU. Men då det finns möjlighet för EU-medborgare att söka uppehållstillstånd i landet fram till juni nästa år är det många som ännu inte har ansökt.



Elin Raskopp, som har bott i London sedan tio år, är en av dem som ännu inte har ansökt, och hon säger att hon känner sig lugn.



– Det är okej, än så länge i alla fall då. När det är "settled status" kommer det ju inte vara några problem att stanna.



Så det känns lugnt för dig?



– Ja det gör det. I och med att jag har varit här ganska länge och har jobbat här ganska länge. De kollar ju lite på ens arbetshistorik och så, säger Elin Raskopp.



Hittills har alltså 27 000 svenska medborgare ansökt om uppehållstillstånd i Storbritannien, och brittiska myndigheter uppskattar det till ungefär 63 procent av alla svenskar som i dag bor i Storbritannien och behöver skaffa ett uppehållstillstånd för att stanna. Men det finns också många som har dubbelt medborgarskap, alltså både i Sverige och Storbritannien, och som inte behöver ansöka om uppehållstillstånd.



I dag kan man göra sin ansökan via en mobilapp där man bland annat lägger in sina personuppgifter och en kopia av passet. Men trots att brexit sker om två dagar är det alltså många som avvaktar. Sista datum för att göra ansökan är satt till sista juni nästa år.



Åsa Höijer är press- och kommunikationschef på Sveriges ambassad i London. Och hon säger att det mesta kommer att flyta på som vanligt fram till årsskiftet tack vare att det finns ett avtal mellan Storbritannien och EU.



– Så under den tiden kommer man alltså kunna fortsätta resa hit precis som innan, flytta hit precis som i dag, som EU-medborgare. Det är först efter övergångsperioden som det kommer att bli några förändringar. Det handlar om att se över om man har rätt att fortsätta bo här om man vill bo här, söka settled status om man inte har ett annat uppehållstillstånd som gäller. Och det är viktigt att ha koll på det när vi kommer fram till 2021, säger Åsa Höijer.



Elin Raskopp säger att hon kommer att skicka in sin ansökan snart.



– Ja, jag måste bara ansöka om det genom en app som jag laddar ner till telefonen. Jag planerar att göra det den här veckan.