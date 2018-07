Österlenryttaren Peder Fredricson – dagens sommarvärd

Livet med hästar pågår jämt, tappar man takten uppstår nya problem. Det är lätt att fastna i rutiner för att de funkar men då missa plats för andra tankar - att hela tiden släcka eldar istället för att tända nya. Där, mellan pressen och lusten till förändring ska mitt Sommar i P1 utspela sig.

Om Peder Fredricson

En av världens bästa tävlingsryttare. Jerringprisvinnare under de senaste två åren. Tog guld i banhoppning vid EM i Göteborg förra året. Silver vid OS i Rio de Janeiro. Betonar att det är det nära samspelet med den känsliga hästen All In som lett till framgångarna. Var som 20-åring den yngste svenske ryttare någonsin i OS i Barcelona, då i fälttävlan.

Fjärde generationen hästkarl. Grafisk formgivare vid sidan om ryttarkarriären. Målar även och har ibland konstutställningar hemma på sin 1700-talsgård.

Programmet sänds klockan 13 i P1.