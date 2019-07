Sommar i P1: Sven-David Sandström 1942-2019

Sven-David Sandström var en av Sveriges främsta tonsättare och skapade närmare 600 verk under sin livstid.

Genombrottet, även internationellt, kom på 70-talet med orkesterverket Through and through. Bland mängden kompositioner kan nämnas High Mass och Requiem: De ur alla minnen fallna över förintelsens barnamord som kallats för ett av 1900-talets viktigaste svenska verk. Han skrev, liksom förebilden J.S. Bach, musik till kyrkoårets samtliga söndagar. Komponerade kör- och orkesterverk samt tolv operor, den senaste med libretto av Niklas Rådström.

Han var professor i komposition vid Musikhögskolan i Stockholm och vid Indiana University i USA. Känd för att skriva sina verk snabbt och med blyertspenna på papper.

Sven-David Sandström var kreativ och komponerade in i det sista. Han spelade in sitt Sommar i maj och dog i juni i år.

Så här sa han själv om sitt program:



Livet kan bli väldigt intressant, väldigt nytt och väldigt annorlunda om man vågar satsa på nya saker. Jag säger ja till nästan alla förfrågningar jag får och om detta handlar mitt Sommar.

