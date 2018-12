Diferentne roma thaj diferentno "dans" kheljiba

O Ademi mangela te kheljol shote mashala a i Ajsa vakeri dvojke sitno mangela te kheljel ko bijava. Diferntne roma diferentni muzika, pashi e muzika si vi diferentne kheljimata ja se dans.

Avdjes ka ashuna save si diferntne kheljimata mashkar e roma ano Balkan, thaj kotar e kheljimata aven?

Savo dans, savo khelibe, save ritmija mangena te khelen o roma pogotovo o dzuvlja ko bijava? " ajse mangela gilansko " bujanovacko rodava " me mangava hogosko " o hogosko horo telo vas. Savo dans, khelibe tu rodeja keda dzaja ko bijav?

Ustvari kotar o komentarija so sundzam saj te haljova savo dans isi e romen ki lumija ko sveto. Ako neko avela kotar i srbija srbsko mangela te kheljol ako nekoj i kotar o Kosovo togas rodelape telo vas. Kotar i Bugarija Bugarsko ja o roma ko khoranipa turska rodena saj cucekija te khelen.

Znaci o roma i nesto specificno ekskluzivno ko dansia khelibe soske lende isilen hem but majbut ritmija, dansia ki celi lumija. Ritmi tarabuka arapsko. Odoleske so o roma tane frdime ko but thema drzave isile but baro meny izbor ko ritmija ko khelibe ko dansia.

O Rom o Nuri selim so kerela buti sar muzikakoro sikavno uciteli isto predainola istorija geografija, a isto sar sundo romano muzicari ko bendi svarta safirer vakeri kaj ako samo dzaja ko balkan isi dosta but stilia ko ritmija hem dans. Nuri-but romane stilija Ako vakeraja sote masala ja dvojke sitno khelibe sar so vakerdza o Ademi hem i Ajsa na but manusa saj te haljovenamen, ama flamenco ako vakeraja verovatno saj te haljoven odoleske so o roma basavena odoja muzika ki spanija phenela o Nuri Selim.

Nuri Selim o flamenco romano " muzika flamenco. Kotar o romano dans saj te vakeripe but vakti vreme ama Sar dikhena o svedzajna akate ko romano dans. Sinema prilika te sikavav e mariela, hem e linuse te khelen balkan dans, Ola phenena kaj sine lenge interesno, ritmicno, thaj radosno o romano dans.

Javer puti ako dzaja ko bijav soske te na le tuja disave svedzane amale ja amalinka te dikhen, thaj te sikljoven thaj te khelen o romano dans.

