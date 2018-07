David Tiser zhutij romane hbtq ande Praga

O David Tisher anda Tjeho si adjes puterdes homosexualne thaj puterdas jekh romani organizatcia khaj si te zhutij e romane HBTQ ande intrego tjeho.

Vov djanel ke kado si jekh baro tabu ando romanipe numa las sama ke sas but rom so sas ande hbtq gruppa thaj ke but manush sas avri shudine khatar penge familji thaj kodolesa vazdas vov opre kado te birin vi von te arakhen varisavo zhutipe.

Ame maladjilam e romesa David Tiser ande jekh kafeteria mashkaral ande Praga.

Ame shundam ke si jekh romani hbtq organizatcia ande Praga thaj maladjilam e sherutnesa anda e organizatcia Ara art.

David Tiser phenel ke vov serelas sar leske sas kana vov djanglas avri ke vov si homosexualno, vov serelas sar savorri dikhenas pe leste thaj so savori vorbinas.

Leske sas kodo phares numa na feri kodo, leske sas vi kodo phares ke vov djanelas ke kado si tabu ande leski romani gruppa.

Vov phenel sar vov avilas avri kodolesa ke vov si homosexualno... Leske maj pashe amala djanenas ke vov sas homosexualno numa na leski familja.

Tavid Tiser chi phendas mujesa varikhaske ande familja ke vov si homosexualno feri boldas jekh dokumentarno filmo thaj muklas kodo ande tjehicko televizia thaj pala kodo tradas vov ande Bulgaria.

Kana dikhel o David Tiser pe pesko trajo thaj ke vov avilas avri loshal vov kadalestar adjes, vov phenel ke vov djanel ke sas leske thaj leska familjake phares, numa akanak achiarel vov ke maj feder si leske thaj maj lokho si leske ke naj musaj te hohavel maj dur sar maj anglal.

Ke o David Tiser birisardas te sikavel ke vov si puterdes homosexualno thaj but manush dikhen ke kado djal, mangen but rom lestar zhutipe sar te keren.

Anda kodo puterdas o David Tiser jekh linja khaj shaj te vorbij pe vaj te skrij pe lil vaj mail thaj te pushel pe pa zhutipe thaj o Davit Tiser thaj e kaver so kote keren buchi zhutin savoren so mangen kodo lendar numa vi kodo si ekcera komplikovano phenel o David Tiser, ke vov nashtik te phenel e romenge dja avri thaj phen ke san homosexualno feri trobuj pe te vorbij pe khetanes thaj te dikhel pe vaj kodo djal te kerel pe.