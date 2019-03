Beatles, Rolling Stones thaj Bee Gees denas a Vera Bila insperatcia, voj beshlas peske korkori thaj cirdelas pe gitara thaj djilabelas lenge djila. Sa kado kerlas voj garudines te na dikhel kado lako dat ke vov kado chi kamlas.

Vera Bila djilabelas maj dur traditionalne romane djila pa losh, briga thaj romano trajio thaj sas vi pindjardi e romenge ando Tjeho.

Ando bersh 1995 kana voj sas 41 bershengi zumadas voj peski baht peska neva romana muzikasa khaj bushiol Rom pop thaj khaj sas insperovano khatar but kaver muzicne djangri.

Voj las atunchi zutipe khatar e tjehitsko djilabatorka Zuzana Navarova thaj kadi koperatcia vazdas a Vera Bila opre ande manushenge jakha...

Kana voj dikhel palpale pe kodo djes, acharel voj pale kodol nervi thaj dar so voj naklas pe scena

Kana voj dikhlas ke e publika loshalas thaj ke von chi cipnas pe late, loshajlas voj.

Vera bila muklas pala kado e placinka Rom Pop thaj kadi placinka gelas mishto ande intrego ljuma

Thaj kadi placinka kerdas kodo ke e Vera Bila sas pindjardi pa intrego ljuma thaj kadi placinka puterdas lake but phandade vudara.

Vi pindjarde skivbolag - placinkenge firmi vorbisarde late.

Ando bersh 1998 muklas e Vera Bila thaj e grupa Kale jekh dujto placinka Kale kalore.

Kadi placinka kerdas kodo ke voj sas akardi pa intrego ljuma, djilabelas pe but festilavura ande intrego europa, amerika, asia krujal e ljuma peska neva romana muzikasa Rom pop.

Kanada delas la paca ando them ke djanenas ke voj si romni anda tjeho thaj djanelas ke e romenge sas pharo ande Tjeho numa e Vera Bila chi kamelas te mukhel pesko them o Tjeho voj kamel te ashiol kote maj dur.

Ke voj djanel ke vi te si nasul manush si vi lashie manush ande lako them

Vera Bila ginadjiol sar e maj pindjardi romni anda Tjeho peska musikasa so voj djilabel.

Tela kadal bersh so voj djilabel Rom pop muklas voj avri 5 CD thaj sa kadal placinki bikinde but thaj vi adjes cirden but manush tele laki musika pa internet.

Numa vi te si voj pindjardi thaj acceptovano sar jekh anda e maj drage romane djilabatora ande ljuma inkrel pe voj maj dur sar jekh normalno romani djuvli anda Tjeho.