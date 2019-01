Romane djuvlja kamen te edukinepe thaj te keren bucha

Andi regerigoski startegia te kerolpe inkludering e romenge ando them kotar o 2012 bersh dji ke 2032 bersh. Ani startegia si jekh kotar e prioritetia te kerolpe inkudering e romane romnjenge thaj e terne chijnege.

Sar o Göteborg ulo pilot komuna, kerdape vi Romska Rådet savo buchasa ljiljape te kerol ano 2015 bersh, kaj chidenpe e roma kotara diferetne grupe te vorbin so trubul te kerolpe pe romane puchimta ani komna.

E Marecal Kovecseva si mebro ando Romska rådet, voj kamol te kerol jekh projekto te zutil e romane terne chijen te keren inkludering ando them. Sostar ake so voj phenda.

Voj gatisarda o piri edukacia ano projekto e anavesa Newo Drom savo dol e romenge neve shaipe te arakhen neve droma te bajaren piro djanibe sar te zoraljen pire ideje te keren bucha.

Gado projekto si kerdo kotar o SENSUS savo si studieföbund savo del edukacia e individijenge thaj organizacienge te djan anglal pire ideja.

E romane terne djuvlja ano Roma Rådet kana maldjon vorbin sar shaj e romane djuvlja te inkludirinenpe ani komuna kaj train te shaj edukinenpe thaj aven dji ke bucha.

Sar konkretno shaj te zutinpe e roman djuvlja ano Göteborg? So voj delpe gindo te keren? Save ideje si la save shaj te zutin e romen djuvljen ano Göteborg.

Voj phenol kaj but roma ikerenpe ke piri tradicia, so si vi mishto numa voj dikhol kaj si vi jekh javer drom te shaj avol e trene romane chijege maj mishto, von shaj vi te inkrenpe pe romani kultura thaj trdicia thaj vi te sikljon te keren vareso so ka del dumo e romane djuvljen thaj chijen. Sostar voj gindol gade ake so phenda e Marcela.