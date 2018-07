Kastro jekh kotar anglune Hip Hop artistia

Ljesko chacho anav si Kastart Brijani, vov si bijamo 1974 bersh ani Pristina ano Kosovo, palo maripe 1999 bersh, savo sas ano regioni ov pire familjia nashla thaj avdive trail ano Nis ani Srbija. Ov mashakr e roma thaj e na roma-gadje ulo pindjrdo pire muzika sar Hip Hop muzicari gade kaj pire gilja kerola ani lirika thaj o chachipe pa e romane djivdipe.

Te motholpe e diskriminacia, segregacia thaj o bi lacho trajo e romengo thaj sar vov korkori hacharol si vi ane ljesko nevo thaj angluno album Djlem Djelm lungone dromesa. Numa sar e roma reagiuine pa e muzika savio o Kastro kerol, si mi pozitivne ja se negativen reakcia amnega o Kastro phenda gade.

So kerol ljeski muzika specialno kotar o javer Hip Hop grupe save si mashakr e roma ani Srbiaj, thaj sostar ljeske gilja si unikatne koatr e javer Hip Hop grupe gade vov phenda.

Piri muzika korkori finasirinol, thaj but kotar pire gilja keroljen khere, thaj zutipe ja se dumo dol lje ljeske amala save gindon kaj trubul gade muziak te mukhelep avri te ashundol: numa Vov ljol than ane but festivali save giljabol romane a vi gadjikane.

Vov vi hacharol bute djenen kana reaguine pe lejske gilja odojeske so but djene djivdien ano suno, na djanen o chachipe e romengo savo si na numa te avav popularno me kamav vi te pehnav o chachipe sar train e roma.