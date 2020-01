E rom so nakhle o Sa mudaripe-Holocaust

Förintelse ja se e vorba Holocaust itani alji kana e nacistia kamlje te mudaren e zidivon ano dujto lumako maripe, savi ane njemcoski vorba sas akhardi die Vernichtung. So kamol te phenol e jejkh bari "Katastarofa".

Jekh bi lachi historia savi palje peste mukhlja dar, djungaljipe kaj mudradilje but manshua save numa sas javer etniciteto.

Von sas mudarde ando gas kamare, but djen mulje kotar o godo so but mardeljen, kotar e bok, nasvaljimata saven, thaj but pahri buti savi kerena zorasa.

Ano statistike vorbilpe kaj ano kocetracione logoria, getia ando marimata e nacistia mudarde 6 miljionia zidovon von mudrade dji ko 500 milje romen ano sa o mudraipe.

Ane koncetracione logoria tahj ano getia mudrade sas vi rusiake askeria, poljakia, homosexualcia, handiapade, Jehovas vittnen, thaj javer politikane manusha save chi kamen o nacistiengo rezimi Ano akava maripe ane dujto lumako maripe mudradilje kotar o 11-15 miljionia manusha.

Jekh historija savi mothovolpe te na kerolpe maj shora, nikad maj.