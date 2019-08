Tomnaki depressia

Ande thema sar ando Svedo kaj kedjol e vrama tunjariko kana avel e tomna peren but manush ande deprecia. Kado problemo naj ande thema save pashlon maj syd.

Jek teoria katar e roditora si ke o melatonin kaj inkrel ande amaro djesesko rytmo si jek faktoro. Jek kaver hypotesa si o serotonin cinjol kana avel kadi vrama. Aj but gindin vi ke za cera D- vitamin si e manushes.

So maj but kerdjol pe ke e manush acharen kiné intrego vrama vi te sute but. Buten vi cirdel kaj o guglipe taj kolhydrater, aj kaj sa kiné acharen pe e manush vi maj pares koncentrulin pe.

Butengo immunovo systemo kerdjol maj choro aj maj sigo shaj len infekcie aj vi kaver nasvalimata.

Ale so shaj kerel o manush te nakel kado sar maj feder.

O manush site pirel sar maj but avral kana inke si djes avral, navet vi te si o djes nuveraslo aj te na hasni okulara vaj colorovi linser, ke e jak kerel ke las andre o udut.

So si mishto si vi te trenuli o manush aj maj lasho efekto si te trenulia o manush avral.