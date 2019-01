O rat pani na ovela

Jekh dive, ki thagaripaskiri avlin phirela o veziro thaj phendža oleske:

- Pakivale thagareja, te šaj te na dukhal tumaro vilo pobuteder. Hemšukar ka ovel te len tumenge čhavo javere dadestar thaj dajatar, tegani me ka vakerav sarinenge so bijandilo tumenge murš čhavo.

E čhave nane te rodel nijekh thaj adžahar nae te džanel khoni bašo o čhavo so nane tumare ratestar..

Gndindor ki petse, o thagar, ali oleske šukar i idea thaj phendža e vezireske te kerel odova...

Javer dive cidindža o veziri e thagarutneskere manušencar te roden murše čhaven.

Soro dive phirdže akate , okote bišo te arakhen jekhe šuže, tikne čhave. Thaj nijekh namanglja te del ple porodo.

Ama ko agor e diveske arakhle jekhe tikhe murše čhave savo so sine romano čhavo. I familija dživdindža ko jekh but tikno kher dur kotar i diz. Oleskoro dad thaj i daj kherena sine sepetke so bikidže ko vašajra thaj sine but čorole manuša. Olengere muke našavdžona sine taro e čhaveskoro šukar kefluko. O čhavo sine olengoro baro bahtalipa. Ov sakova far sine lošalo, šukar thaj giljavdža sar jekh čirikli. Ama oleskiri familija, gndindor so ka den e čhave e thagareske, mangindor kaj ka ovel ole šukar, barvalo thaj pošužo dživdipa dindže olen e čhave. O veziri ljelja e čhave thaj legardža ole ko thagaripa. I daj oleskiri rovdža pali oleste dive thaj rat.

O aver dive sarinenge vakerdžape so i thagarni bijandža murše čhave thaj so o thagaripe lela te brakerel o bijanipe e čhaveskoro. Sa o manuša ko thagaripa hale thaj pile trin dive thaj trin rača.

O vakti nakhela, o čhavo bajrovela trujalime thaj bahtalipaja. O čhavo ulo but šužo thaj sikavno manuš so sarine mangle ole.

Nakhle trin berša, o thagar mulo but bare phuripastar thaj pali i tradicija sa e manuša so ka oven oleskere thaneste i kruna ka lela o čhavo saveske vakerdže soj tano e thagareskoro čhavo.

Keda ulo thagar, o terno čhavo lela e vezire thaj javere manušen, cidindža te pendžarel e manušen save so dživdinena ko oleskoro thagaripa. Sarine adžikerdže ole šukaripaja, gilencar, khelibaja thaj bašalibaja. Ko drumo, kote so ov nakhlja, o manuša frdena sine luludža.

Nakhle but baro drom thaj jekh dive resle dži ki jekh bari veš.

Ačhavdža o terno thagar ple manušen, dikhlja, dikhlja thaj vakerdža:

- E save šuže ranika! Save sepetke olendar šaj te oven kerde!

Keda šundža o phurano veziri, jekhfarestar dindža pes ki godi bašo odova save ratestar avela o terno thagar thaj gndindža korkor peste:

- E čače, o rat pani našti te ovel!