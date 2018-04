Mentoro le romane mediatoronge

O Magnus Waller kerel buchi ando Stockholms stad aba 30 bersh, aj te katar o 2004 bersh las te sichol pa rom, aj kodo so sichilas pa rom kerdas ke e rom pele leske dragi.

Aj akana kaj kerav le romenca buchi si anda kodo ke o socialförvaltningen das buchi duje romnian sar romane brobyggare.

Me zuti kadale romane mediatoren te acharen o vorbipe po socialo aj vi e kodura, aj zuti len vi kana avel kaj e teknika e datoronca.

Ale muri buchi si mange dendrag anda kodo ke dikav ke kadal duj mediatorki dragoj lenge te keren buchi kethanes, adunchi vi me loshaf.

E Priskilla si ande le finladeristka rom e kalè aj e Eva si anda le lovara, aj butivar sas kasavo vorbipe ke vorta kadal tuj vici chi zan kethanes, ale kadal tuj mediatorki zan kethanes, me gindi ke sel duj loshake taj barimange si anda peski buchi. Ale so si leski rolla ando zutipe lenga buchake.

But vorbi taj shunav, aj vi sim lenge sar jek kultur-tolk, sar exemplo kana aven ande jek Fackförvaltning si perdo regulura taj vorbimata kaj si jek cera maj kaver sar kaj von si sikle taj adunchi zuti le aj sikav che dromenca shaj zan, so trubuj aj so chi trubuj.

O Magnus si pe kodo te zuti e mediatoron kana silen pushimata, aj vov mindig lenca si ke kethanes beshen ande jek kontura.

O Magnus asharel peske mediatoron, aj penelas ke kana sas pe Södertörns högskola kana sas o brobyggar utbildning kerde jek baro succeso.