Angluni romani politikaki partia

SRMP Svensk Romska Moderna Partiet si jekh nevo parto savo laspe kado bers ando Svedo. Alisarimasko bers 2018 chi zanen the resen dur peska politikasa, pusimatonca, de lengi kampaja aba laspe.

O SRMP kamel the lel pesko than andi svedicko polotika thaj ando svedicko parlamento/Riksdag.

Historikalno kadoj o angluno romano parto savo laspe ande andi svedicko politika.

Sveriges Romska Moderna Parti sol peski grundoski idea phej demokraticno principo savo phenel khe sako manuses si jekhutno chachipe phe o trajo thaj sa kodo chachipe!

Jekh politikalno parto trubujpe pasa kodo i bari diskriminacia the shaj phagelpesavi zal karing le rom, phenel o Luciano Bladson.

Adjes trubuj the dikhelpe vi pala romenge chachimata, kodola the aven inkludime ande themeski politika, phenel o Bladson. Adjes le romen si bari skolako problema thaj satjimaski.

La skolako/sitjarimasko thaj spitako pusipe si importanto pusipe khaj sako themesko parto. O SRMP phenel khe le sitjara thaj le spitenge butjara site len jekh maj uco potjin savo del motivacia phe jekh maj lasi butji.

Kade shaj zutijpe phej skolaki thaj spitaki problematika phenel o vice ordförande Tomas Matson.

Kado ber si le alisarimasko bers 2018, thaj adjes le partura but phenen angla o alosaripe savo pala njerisaripe chi inkren.

Anda kodo o SRMP chi kamel but the shol peski vorba von kamen the inkren kodo so phenen phenel o Tomas Matson vice ordförande.

O Svenks Romsk Moderna partiet kamel vi ando EU-parlamento the resel the shaj paruvel le romengi phari situacia krujal andi Europa.