Adjes si Valborg

Kadi tradicia avilas de khatar e 1700 bersh thaj inkerdjiol pe zhi adjes, vi e manush so kidde pe avri anda Shvedo inkren kado djes ande kaver thema sar pengo djes, kana phabarel pe avi e tomna.

Pe kado djes kidden pe karuzeli,manush biknen differentne bajura, kaver biknen habenata thaj manush djilaben djila thaj e manush loshan pe kado djes. Maj pe raciate kidden pe e manush kere khaj han khetanes thaj pien loshasa. Numa kado djes so si te avel jekh loshako djes jekh djes khaj akarel pe avri o milaj kerel vi but problemura ando them.